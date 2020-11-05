В штабе Трампа сделали заявление после выступления Байдена Фото: REUTERS

Сразу после громкого заявления демократа Джо Байдена в штабе действующего президента США Дональда Трампа прокомментировали словам политического соперника.

- Демократы знают, что единственный способ выиграть эти выборы - обмануть всех в Пенсильвании. Это мошенничество, это абсолютное мошенничество. Мы обратимся в суды, - сказал Эрик Трамп.

Также адвокат Дональда Трампа Джулиани добавил, что необходимо "проверить, сколько мертвых людей голосовали за Байдена". Об этом сообщает телеканал Fox.

- Демократы верят, что они владеют СМИ, и верят, что они могут делать все, что захотят. Вы думаете что мы дураки или глупые? Демократы кажется так думают... -сказал Джулиани.