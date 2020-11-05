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Коронавирус Covid-19

Определен фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом

Ученые объяснили, почему организм поддается вирусу
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Определен фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом

Определен фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом

Фото: Александр ГЛУЗ

Коронавирусом переболели, значит он больше не страшен - наивное и ошибочное мнение людей. О том, какова вероятность повторного инфицирования рассказал врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, самая основная защита человека от covid-19 - естественный иммунитет. После первого заражения организм может усилить барьер перед ковидом, однако так происходит не всегда. Альтштейн отметил, что у уже переболевшим гражданам необходимо вести себя аккуратно. В частности речь идет о соблюдении всех мер предосторожности, которые соблюдают здоровые люди, рассказал вирусолог в интервью радио Sputnik.