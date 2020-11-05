Названа часть тела, которая не подвержена заражению COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, какая часть тела остаётся не подвержена заражению covid-19. Результаты работы ученых опубликованы в Cell Reports.

Согласно результатам проведенных исследований, противостоять вирусу при инфицировании человека может только роговица глаза.

Ученые провели эксперимент с применением роговых оболочек 25 человек и мышей. Органы подвергли заражению ВПГ-1, вирусом Зика и SARS-CoV-2. Результаты показали, что ковид не реплицируется в роговице.

Ведущий автора исследования доктор Джонатан Дж. Майнер, на данный момент все еще остается неизвестным, чем именно могла быть обусловлена реакция невосприимчивости роговой оболочки к коронавирусу. Специалист не исключает, что такая защита обеспечивается интерферонами III типа, выделяемыми в эпителии роговицы.