В ОБСЕ обвинили Трампа в использовании служебного положения на выборах в США

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обвинила действующего американского президента Дональда Трампа в использовании своего служебного положения.

Отмечается, что он воспользовался им на выборах главы государства. Об этом сообщил глава миссии наблюдателей от организации Михаэль Георг Линк, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что комиссия от ОБСЕ не выявила серьезных нарушений при голосовании в Америке. Выборы главы государства оказались конкурентными, они были хорошо организованными. Однако минусы все же нашлись - у политического события наблюдалась напряженная риторика. В целом же, наблюдатели рассказали, что День выборов в США прошел мирно, без беспорядков, как опасались многие продавцы магазинов, заколачивавшие стеклянные витрины фанерами.

Напомним, в Соединенных Штатах второй день не могут определиться с победителем выборов. В Америке выявлены нарушения при голосовании. Их заметил действующий президент Дональд Трамп. По его мнению, подобные случай произошел как минимум в Мичигане.