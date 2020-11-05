В США раскрыли число целей для удара в России Фото: Александр КОЦ

Американское издание Breaking Defense опубликовало публикацию, в которой говорится о необходимости дополнения беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) истребители пятого поколения F-35 Lightning II и стратегические бомбардировщики B-21 Raider.

Отмечается, что ключевым моментом тут является не возможность замены, а наоборот, дополнение военной мощи.

- Учитывая размеры вооруженных сил и военной инфраструктуры Китая и России, количество целей, по которым ВВС США могут нанести удар в случае равного конфликта, вероятно, превысит число тех целей, которые были атакованы во время всех американских воздушных кампаний за последние 30 лет вместе взятых, - говорится в материале.