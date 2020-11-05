Число заболевших коронавирусом за сутки превысило 100 тысяч человек в США Фото: REUTERS

В США за минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией достигло нового рекордного значения - более 100 тысяч инфицированных.

Отмечается, что наибольшие показатели по количеству госпитализаций пациентов с covid-19 зафиксированы в 17 штатах. Об этом пишет Washington Post. Больше всего случаев заболевания врачи выявили в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Калифорнии.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты оказались на первое место в мире по числу зараженных граждан за все время пандемии. Действующий американский лидер объяснил это системой тестирования. которая активно функционирует в стране.

Чтобы сократить риски заражения covid-19 граждан призывают носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом. В случае недомогания и проявления симптомов нужно вызвать на дом врачей и сдать тест на наличие инфекции в орагнизме.