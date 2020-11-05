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Коронавирус Covid-19

Найдется в любом магазине: назван продукт, сильнее всего защищающий человека от коронавируса

Стало известно, что поможет организму противостоять болезни
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Назван продукт, сильнее всего защищающий человека от коронавируса

Назван продукт, сильнее всего защищающий человека от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самый главный защитник организма от коронавируса - нам иммунитет. Однако для того, чтобы он был в "хорошей форме", его необходимо поддерживать, следует правильно питаться. Диетолог раскрыл, какой продукт содержит больше всего витамина, защищающего человека от ковида.

По словам специалиста, восполнять дефицит можно как с помощью таблеток, так и с использованием капель. Но есть множество продукты питания, которые содержат витамин D в большом количестве. Среди них - рыбий жир, который содержится в морских видах рыбы. Об этом "Российской газете" рассказал гениректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, академик РАН Евгений Шляхто.

- Дефицит витамина D является важным фактором неблагоприятного развития заболевания - как заболевания среднетяжелого течения, так и тяжелого течения, - объяснил специалист.

Напомним, чтоб сократить риски заражения коронавирусом гражданам нужно чаще мыть руки с мылом и носить защитные маски.