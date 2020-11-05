Байден еще до оглашения итогов выборов запустил сайт по переходу власти

Джо Байден Фото: REUTERS

Кандидат президенты США демократ Джо Байден запустил свой сайт переходного периода. На данный момент на ресурсе размещено всего одно сообщение.

- Кризисы, с которыми столкнулось государство, серьезны - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости - и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день, - говорится в обращении к гражданам.

Стоит отметить, что на этом сайте пока опубликована информация о непосредственных планах и самом процессе передачи власти демократам.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным прогнозам Fox News, Байден заручился поддержкой 264 выборщиков. тем временем, действующий лидер Дональд Трамп получил, предварительно, всего 214. Для того, чтобы выиграть выборы, нужно получить в общей сложности 270 голосов от выборщиков.