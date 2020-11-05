Последние новости на утро 5 ноября 2020: Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 5 ноября 2020 года: назван влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор. Многие считают, что переболев однажды, могут расслабиться и "забить" на инфекцию. Однако по мнению врача-вирусолога Анатолия Альтштейна, основная защита человека от covid-19 - иммунитет. После первого заражения организм может усилить барьер перед ковидом, но так происходит не всегда. Эксперт отметил, что уже переболевшим гражданам необходимо вести себя аккуратно. В частности речь идет о соблюдении всех мер предосторожности, которые соблюдают здоровые люди.

Тем временем, стало известно, какая часть тела не подвержена заражению коронавирусом. Согласно результатам проведенных исследований, противостоять вирусу при инфицировании человека может только роговица глаза. Это было доказано при экспериментах на людях и мышах.

Важным симптомом ковида, который редко упоминается, но встречается достаточно часто у пациентов, является заложенность и шум в ушах. Этот признак относится к нетипичным проявлениям болезни, рассказала специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пока в мире активно изучают коронавирус, в США никак не могут определиться - кто же будет новым президентом страны. Сейчас все еще ведутся подсчеты голосов в штатах. Байден и Трамп идут "нога в ногу", практически не уступая место главы государства друг другу. Демократ Байден, кстати, уже успел запустить сайт по переходу власти.