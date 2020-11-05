Синоптики рассказали водителям Москвы, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю

Синоптик посоветовал сменить водителям резину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со следующей недели в Москве наступит похолодание, в связи с этим он посоветовал столичным автомобилистам следует сменить летнюю резину на зимнюю.

Ранее он сообщил, что в начале следующей недели похолодание на семь-восемь градусов ночью и четыре-шесть градусов днем прогнозируется в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС.

"Рекомендация, что при такой температуре нужно подумать о смене резины, потому что она начинает деревенеть, сцепление с асфальтовым покрытием становится небольшим, а тормозной путь увеличивается при температуре пять градусов и ниже днем", - сообщил он.

Специалист Гидрометцентра сообщает, что в Москве днем в четверг и пятницу прогнозируется 7-9 градусов тепла, в субботу - 9-11 градусов тепла, в воскресенье - 6-11 градусов тепла, в понедельник и вторник - 2-7 градусов тепла.