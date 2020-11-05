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Предварительные итоги выборов в США 2020: Для победы Байдену осталась Невада

Предварительные итоги выборов США 2020 гласят, что демократ опережает Трампа
Анастасия РЫШКОВА
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Джо Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Джо Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Байдену, выступающему на президентских выборах от демократической партии, остается одержать победу в штате Невада с 6 голосами членов коллегии выборщиков, чтобы одержать победу на выборах, согласно прогнозам телеканала Fox News.

Джо Байден, согласно предварительным итогам выборов в США 2020, набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. При этом в настоящий момент он обгоняет действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей в штате Невада, где как раз 6 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков.

Согласно данным, в Неваде за Джо Байдена проголосовали 588 252 человек (49,3%), за Дональда Трампа - 580 605 (48,7%). Там посчитано 75% голосов.

Напомним, что в США 3 ноября прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков оба лидирующих кандидатов поспешили сообщить о своей лидирующей позиции. Остается неясным расклад в 4 штатах – Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. В последней лидирует Байден, в случае победы Невада принесет ему как раз недостающие 6 голосов. Позднее Трамп сообщил, что его штаб подает иски в суды в спорных штатах. Он считает, что в них пытаются фальсифицировать результаты.