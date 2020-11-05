Как выбрать зимнюю куртку, рассказали в Роскачестве

В Роскачестве рассказали, как выбрать зимнюю куртку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роскачестве дали рекомендации, как выбрать хорошую зимнюю куртку.

«Только пуховые куртки могут быть очень теплыми (-50 ºС), а синтетические сложно изготовить для температуры ниже -40 ºС. Поэтому большинство синтетических курток используется при небольшом морозе, а пуховые — при сильном», — рассказали специалисты.

При выборе зимней куртки можно на ощупь определить, какой наполнитель в ней присутствует. Пух более мягкий, а полиэстерные волокна более грубые.

При надавливании на куртку синтетический утеплитель будет пружиниться, а натуральный — мягко проминаться.

Специалисты Роскачества рекомендуют выбирать куртку, опираясь на факт наличия или отсутствия аллергии на натуральные наполнители, сообщает ТАСС.

Чувствительному человеку с аллергией следует обратить внимание на гипоаллергенные синтетические материалы.

Также при покупке куртки следует помнить о температуре воздуха и погодных условиях, в которых она будет носиться. Чтобы вещь прослужила долго, необходимо соблюдать все правила по уходу за ней.