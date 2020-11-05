Установлен мировой антирекорд по числу жертв коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты заявили, что в мире установлен антирекорд по числу умерших от коронавируса в сутки - 9763 человек. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что пандемия COVID-19 усилилась. К примеру, в Греции, несмотря на введенный частичный локдаун, выявили максимальное число положительных случаев коронавируса за сутки — 2 646. В США аналогичный показатель впервые превысил 100 тысяч. В России на кануне также зафиксирован максимум инфицированных за 24 часа - 19 768 человек.

Напомним, что из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции в последнее время многие мировые государства вернули частичный локдаун. Такие меры предприняла Франция, Италия, Греция, Великобритания. В России Минздрав рекомендовал гражданам строго соблюдать эпидемиологические меры, но при этом власти страны неоднократно заявляли, что не собираются вводить повторную самоизоляцию.

По данным на 5 ноября, в мире за все время более 48 миллионов человек заразились коронавирусом, жертвами инфекции стали более 1,2 миллиона человек, 32 миллиона — выздоровели.