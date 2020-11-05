Национальную гвардию ввели в Портленд на фоне протестов после дня голосования

С вечера 4 ноября активисты движения Black Lives Matter, а также сторонники Antifa бьют витрины магазинов и жгут американские флаги Фото: REUTERS

В американский Портленд на фоне акций протеста после выборов президента США вводят Национальную гвардию.

С вечера 4 ноября активисты движения Black Lives Matter, а также сторонники Antifa бьют витрины магазинов и жгут американские флаги, сообщает RT.

В ряде других городов также начались массовые протесты против действующего президента страны Дональда Трампа. Активисты вышли на улицы Нового Орлеана и Портленда. Полиция внимательно следит за ситуацией в Калифорнии.

В Нью-Йорке сообщают о 20 задержанных во время протестов.

На данный момент подсчет голосов после голосования еще ведется. По данным американской прессы, у Байдена 264 голоса выборщиков, у Трампа - 214. Напомним, чтобы занять кресло президента США одному из кандидатов нужно набрать для победы 270 голосов штатов.