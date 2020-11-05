В Москве продлили дистанционку для 6-11 классов

Дистанционное обучение для старшеклассников продляют ещё на две недели — с 9 по 22 ноября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дистанционное обучение для старшеклассников продляют ещё на две недели — с 9 по 22 ноября. Об этом в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Многие учителя и ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации, и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — отметил градоначальник.

Напомним, что российские власти неоднократно заявляли, что не собираются вводить повторный локдаун, но при этом советуют на фоне возросшего числа инфицированных соблюдать все правила безопасности, связанные с коронавирусом. Оперштаб зафиксировал рекордное число заболевших в сутки от коронаивруса в России 4 ноября - 19 768 человек.

В ряде европейских стран был введен повторный локдаун. Так, ограничения для своих граждан ввели Германия, Франция, Великобритания и Греция.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта.