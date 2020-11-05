Россияне запаслись наличными на фоне коронавируса

С наступлением пандемии специалисты стали отмечать, что россияне предпочитают хранить сбережения «под матрасом». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что граждане России запаслись наличными на 12,1 триллиона рублей на фоне коронавируса.

Он отметил, что сумма наличных на руках у россиян и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября увеличилась за год на рекордные 28,3 %. Специалист отметил, что такого не было с 2012 года.

«Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента», — сказал Осадчий.

Он заметил, что основной вклад в прирост объема наличных был внесен в марте (рост 5,9 процента за месяц) и апреле (6,6 процента), но в данный период этот процесс замедлился. Так, в сентябре прирост объема наличных составил всего один процент.

С наступлением пандемии специалисты стали отмечать, что россияне предпочитают хранить сбережения «под матрасом». С января по июнь россияне снизили траты более чем на 10 процентов, передает РИА Новости.