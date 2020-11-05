Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии об приостановке подсчета голосов

Трамп подал иск в суд Джорджии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд штата Джорджия иск с требованием остановить подсчет голосов после выборов президента, передает агентство Associated Press.

Такие же иски от штаба республиканца поданы в Мичигане и Пенсильвании. Сторонники действующего главы Белого дома также требуют пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

После закрытия избирательных участков Трамп завил, что его оппонент Джо Байден совершит попытку фальсифицировать голоса. Также он досрочно объявил о своей победе.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Основными лидерами гонки стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

По количеству голосов лидирует демократическая партия - Байден набрал 264 голоса, для полной победы ему не хватает 6 голосов.

Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов.