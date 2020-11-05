Врачи рассказали о пациентке, которая болела коронавирусом 105 дней

Врачи рассказали о пациентке, которая болела коронавирусом больше трех месяцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Американские ученые описали уникальный случай болезни новой коронавирусной инфекции. По данным медиков, пожилая женщина из США болела COVID-19 105 дней, при этом 70 из них продолжала оставаться заразной для окружающих.

Один из авторов исследования, вирусолог из Национального института аллергии и инфекции Винсент Мюнстер рассказал, что к нему обратился лечащий врач 71-летней пациентки с вопросом, может ли женщина на самом деле так долго оставаться заразной, если у нее нет никаких симптомов. Лаборатория Мюнстера согласилась лично изучать образцы, которые регулярно брали из верхних дыхательных путей заболевшей

В результате оказалось, что пожилая женщина действительно оставалась заразной 70 дней с момента первого положительного теста на коронавирус.

Отмечается, что причиной столь продолжительной болезни стала ослабленная иммунная система пациентки. Она страдала лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией. При этом COVID-19 у нее протекал бессимптомно, инфекцию выявили у нее случайно во время общего обследования, передает сайт argumenti.ru.

В настоящее время американка полностью вылечилась от коронавирусной инфекции, однако ученые продолжают следить за ее здоровьем и анализировать феномен, пишет NEWS.ru.