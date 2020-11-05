«Билет в будущее» для томских школьников

Проект позволяет детям осознанно выбрать будущую профессию. Фото пресс-службы губернатора Томской области

Более 2 тысяч учащихся 6-11-х классов присоединились к проекту «Билет в будущее», который в Томской области реализует союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках нацпроекта «Образование». Практические занятия по осознанному выбору будущей профессии у школьников средних и старших классов продлятся в течение ноября в 22 колледжах и техникумах региона.

Присоединиться к проекту «Билет в будущее» может любой ученик 6-11-го класса. Для этого вместе с одним из родителей нужно зарегистрироваться на платформе bilet.worldskills.ru.

Траектория участия в проекте состоит из трех этапов: профориентационное тестирование, профессиональные пробы и получение рекомендаций. Все мероприятия проводятся бесплатно. На первом этапе томские участники прошли уже 11 тысяч профориентационных тестов на платформе проекта, где доступны 50 тестов, адаптированных, в том числе, для детей с ограниченными возможностями. На втором этапе подростки выполнили более 200 профессиональных проб: здесь под руководством наставников школьники практикуются как специалисты, например, проводят химические анализы, рассчитывают бюджет проекта или ремонтируют двигатель внутреннего сгорания.

На третьем этапе все, кто прошел профпробы, получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана — куда идти учиться и где потом работать.

Также в этом году союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит фестиваль профессий «Билет в будущее». До 23 ноября у школьников Томской области есть возможность попробовать различные профессии в дистанционном формате.

В 2020 году проходит уже третий цикл проекта «Билет в будущее». Площадки проведения предоставили 80 регионов России, на платформе проекта зарегистрировалось более 1,5 млн человек.