В Госдуму внесут законопроект о неприкосновенности бывшего президента России

Согласно новому проекту, лишить бывшего президента неприкосновенности может Совфед. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму внесен закон о неприкосновенности экс-президента вне зависимости от периода его правления.

Сейчас экс-лидеры государства имеют неприкосновенность. Их нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за противоправные действия, совершенные ими во время исполнения президентских полномочий.

"Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", — передает слова Клишаса РИА Новости.

Проект изменит процедуру лишения неприкосновенности. Сейчас экс-президент может утратить ее, если против него заведут уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства.

Чтобы это произошло, процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета. Для этого он обязан составить соответствующий документ с доказательствами деяний и направить его в Госдуму.

Согласно новому проекту, лишить бывшего президента неприкосновенности может Совфед. Далее процесс переходит в Верховный и Конституционный суды.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности главы государства принимается на основании большинства голосов парламентариев. Решение об отстранении президента от должностных обязанностей и полномочий должно быть принято в срок не более трех месяцев.