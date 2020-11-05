Валерий Лимаренко поздравил победителей конкурса «Сахалинский маяк»

4 ноября, в День народного единства, на Сахалине большим праздничным онлайн-концертом подвели итоги первого конкурса «Сахалинский маяк». Масштабное общественное мероприятие объединило людей самых разных профессий – учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных работников и молодежных активистов. В самом массовом проекте года участвовали не только жители, но и предприятия, общественные организации, государственные учреждения. Всего по результатам голосования определены 59 победителей конкурса и 119 лауреатов.

«Я хочу от всей души поздравить победителей конкурса. Ваша деятельность получила высокую оценку жителей области, а это дорогого стоит. Думаю, что такое признание будет для вас хорошим стимулом двигаться дальше и добиваться новых высот, – отметил Валерий Лимаренко. – «Сахалинский маяк» объединил людей, которые делают многое для того, чтобы жизнь на островах стала еще более комфортной и интересной. Конкурс стал по-настоящему народным. Мы выбирали лучших среди представителей самых разных профессий, общественных организаций, предприятий в десятках номинациях. Тех, кто добился выдающихся успехов в своем деле, принес немало пользы землякам и Сахалинской области в целом».

Специальный приз «Человек года» в рамках первой премии губернатора получила Оксана Солонина – главный внештатный инфекционист Сахалинской области, специализирующийся на лечении пациентов с COVID-19. С 2018 года она работает в детской городской поликлинике Южно-Сахалинска в должности инфекциониста отделения консультативно-специализированной помощи. Губернатор Валерий Лимаренко сегодня лично поздравил сахалинку по телефону.

«Я очень рада победе, но, если честно, даже не ожидала. Хочу поблагодарить всех медиков, которые оказались лицом к лицу с угрозами сегодняшнего дня и самоотверженно борются с коронавирусом. Низкий поклон Долинской ЦРБ – всей замечательной команде, которая постоянно учится и показывает хорошие результаты. Это большой вызов», – пояснила Оксана Солонина.

Напомним, всего в конкурсе было 27 номинаций и 62 подноминации. За полгода на него подали 842 заявки. Победителей в каждой из номинаций определяли жители региона или экспертное жюри. В его состав вошли общественники, специалисты профильных министерств и предприятий области. Номинации курировали 15 профильных ведомств. Премия «Сахалинский маяк» учреждена губернатором Валерием Лимаренко.