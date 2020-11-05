60 процентов россиян имеют ложные симптомы COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины россиян (60%) подвержены ложным симптомам коронавируса. Они могут ощущать нехватку воздуха, сдавленность в грудной клетке и жар, но эти факторы вовсе не свидетельствуют о болезни, скорее указывают на другое.

Врачи говорят, что с подобными симптомами сталкиваются люди с повышенной тревожностью.

- Обычно эти люди сами болели коронавирусом или их близкие перенесли болезнь. В такой ситуации приходится с опаской относиться к окружающим, проявляется повышенная нервозность, - пояснила NEWS.ru социальный психолог Наиля Бирарова.

Тип личности человека играет немаловажную роль. В «группе риска» — яркие, творческие, эмоционально подвижные натуры, которым не хватает поддержки и внимания.

- Это похоже на самогипноз и самовнушение. Когда болезнь приносит человеку не только страдания и неудобства, но и позитивные моменты — заботу, возможность оказаться в центре внимания, то подсознательно он заставляет организм чувствовать все симптомы недуга, - рассуждает клинический психолог Елена Дорош.

При этом ложные симптомы коронавируса являются опасными. Человеку сложно побороть стресс, организм дает сбои из-за расстроенных нервов, иммунитет слабеет.

- Стрессовые ситуации могут привести к реальному заражению коронавирусом. В момент, когда ослабленный иммунитет с толкнется с реальной угрозой, он не сможет противостоять ей, - отметила Яна Якупова, врач-психотерапевт.

Спасти ситуацию можно ограничением информации: не стоит читать новости про коронавирус, смотреть передачи на эту тему, выискивать у себя симптомы. Лучше потратить это время на приятное общение с близкими людьми.

Ранее в России предложили компенсировать россиянам затраты на платные тесты для определения коронавируcной инфекции, пишет RT.