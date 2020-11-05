Кремль: ситуация с коронавирусом в России весьма напряженная, но она под контролем

Ситуацию с коронавирусом в России в Кремле назвали тревожной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 5 ноября, на встрече с журналистами назвал ситуацию с коронавирусом тревожной, но при этом отметил, что власти держат ее под контролем.

«Эпидемия развивается, она продолжается», — передает его слова РИА Новости.

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 19 404 человека в 85 регионах. Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 1 712 858.

Накануне оперштаб зафиксировал рекордное число заболевших коронавирусом в сутки - 19 768. Но при этом власти страны неоднократно подчеркивали, что вводить повторный локдаун не собираются. Специалисты предупреждают граждан об опасности инфекции и советуют соблюдать все меры предосторожности. Ношение масок и перчаток является обязательным в общественных местах.

Ранее эксперт заявил, что уровень числа инфицированных коронавирусом достигнет летних показателей к весне 2021 года.