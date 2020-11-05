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Мишустин: Военнослужащих не будут выселять из государственных квартир

Будет расширен и круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди
Анастасия РЫШКОВА
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Военнослужащих не смогут выселять из предоставленных государством квартир.

Военнослужащих не смогут выселять из предоставленных государством квартир.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание в четверг, 5 ноября, заявил, что рассмотрит законопроект, согласно которому военнослужащих и их семьи нельзя будет выселять из служебных квартир, если они являются единственным местом жительства.

"Военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства", - передает ТАСС слова премьера.

Помимо этого, он отметил, что в ближайшее время будет расширен список тех, кто имеет право получить жилье вне очереди. В их число включат Героев России и служащих по контракту 10 и более лет, а также тех, кто был уволен по состоянию здоровья.

Он отметил, что такие поправки дадут военным дополнительные социальные гарантии, а также расширят эффективность эксплуатации специализированного жилого фонда.