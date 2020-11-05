В период пандемии зарплаты поваров и барменов выросли

Зарплаты сотрудников общепита выросли на фоне пандемии Фото: Андрей АБРАМОВ

Доходы рабочих общепита в октябре текущего года выросли по сравнению с сентябрем и апрелем, когда отрасль испытывала сложности, вызванные ограничительными мерами. Такие результаты показало исследование сервиса «Авито Работа».

По данным аналитиков, меридианная заплата поваров общепита в октябре составила 27 тысяч рублей. А это на 8% выше, чем минувшей весной и в сентябре.

Меридианная зарплата барменов чуть ниже – 22 тысячи рублей . Это на 10% больше, чем было в апреле и на 5% выше сентябрьских показателей. А вот усредненная зарплата официантов осталась на прежнем уровне – 24 тысячи рублей.

Помимо этого отмечается также, что осенью зафиксирован рост числа вакансий в сфере общепита. Число предложений работы официантами выросло по сравнению с весной на 218%, поваров – на 217%, барменов – на 180%.

При этом аналитики отмечают, что зарплатные пожелания соискателей в этой сфере оказались ниже рыночных предложений.

«Заниженные зарплатные ожидания в резюме могут быть связаны с тем, что работники общепита рассчитывают на дополнительный доход в виде чаевых», - цитирует эксперта Дмитрия Пучкова «Российская газета».