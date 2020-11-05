В Тюменской области проведено более миллиона исследований на COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по данным на 2 ноября в регионе проведено 1 101 292 исследований. В среднем в сутки делается более 10 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. По абсолютному количеству проведенных исследований на COVID-19 Тюменская область входит в Топ-10 российских регионов. Население региона - порядка 1,5 млн. человек.

В настоящее время тестирование на COVID-19 в Тюменской области проводят 20 лабораторий, из них 6 - частные. С полным списком медицинских организаций, где можно пройти тест на COVID-19 можно ознакомиться на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Тестирование на COVID-19 позволяет начинать лечение на ранних стадиях, что наиболее эффективно, а также выявлять бессимптомных носителей болезни, обеспечивая безопасность окружающих.

Напомним, в регионе продолжат действовать введенные ранее ограничения. Так, остается в силе обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси, в общественных местах, в том числе магазинах и учреждениях. Граждане обязаны также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди, вернувшиеся из-за границы, обязаны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус. Тест они должны пройти не позднее трех дней с момента прибытия в Россию.