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На Садовом кольце в Москве легковой автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие

В результате ДТП за помощью к медикам обратились три человека
Анастасия РЫШКОВА
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В четверг, 5 ноября, легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Садовом кольце в Москве, в результате пострадали как минимум три человека.

В Департаменте транспорта столицы подтвердили факт аварии.

«На Садовой-Триумфальной, 16с1 автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы. Детали уточняются», — сказали в ведомстве.

На видео, снятом очевидцами, видно, что в пяти минутах от метро Маяковская черная легковушка решила объехать плотную пробку и выехала на тротуар. В какой-то момент автомобиль врезался в остановку, на которой находились люди.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту kp.ru уточнили, что трое пострадавших в аварии — пешеходы, которые находились на остановке. За рулем иномарки была женщина, водительское удостоверение она получила несколько лет назад.

На данный момент движение на одной из полос приостановлено. На месте работают оперативные службы.

ЧП