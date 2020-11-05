На Садовом кольце в Москве легковой автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие

В четверг, 5 ноября, легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Садовом кольце в Москве, в результате пострадали как минимум три человека.

В Департаменте транспорта столицы подтвердили факт аварии.

«На Садовой-Триумфальной, 16с1 автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы. Детали уточняются», — сказали в ведомстве.

На видео, снятом очевидцами, видно, что в пяти минутах от метро Маяковская черная легковушка решила объехать плотную пробку и выехала на тротуар. В какой-то момент автомобиль врезался в остановку, на которой находились люди.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту kp.ru уточнили, что трое пострадавших в аварии — пешеходы, которые находились на остановке. За рулем иномарки была женщина, водительское удостоверение она получила несколько лет назад.

На данный момент движение на одной из полос приостановлено. На месте работают оперативные службы.