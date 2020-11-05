Десять богатейших людей мира увеличили свой капитал после выборов в США

В первый день после выборов президента США состояние десяти богатейших людей мира выросло на 34,4 миллиарда долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первый день после выборов президента США состояние десяти богатейших людей мира выросло на 34,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Глава Amazon Джефф Безос, занимающий первую строчку рейтинга богатейших людей, увеличил свой капитал на 10,5 миллиарда долларов.Теперь в его казне 190,6 миллиардов долларов.

Глава Facebook Марк Цукерберг (4 место в списке) разбогател на 8 миллиардов, теперь его состояние составляет 105,5 миллиарда долларов.

Владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани (10 место рейтинга) стал богаче на 4,1 миллиарда долларов. Всего у него стало 74,2 миллиарда долларов.

Есть и те, кто потерял после голосования немалую сумму. Так, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск недосчитался 547 миллионов долларов, он находится на пятой строчке рейтинга. Инвестор Уоррен Баффет, занимающий шестую строчку, лишился 291 миллиона долларов от своего капитала, а убытки основателя Oracle Ларри Эллисона (8 место) составили 379 миллионов долларов.

Напомним, что выборы президента прошли в США во вторник, 3 ноября. Общие результаты голосования пока не известны. В данный период лидирует демократ Джо Байден - 264 голоса. Для полной победы ему не достает 6 голосов штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе, но предупредил, что в большинстве штатов Байден попытает подменить голоса. Так, демократ подал иск в суд Джорджии, попросив устроить пересчет результатов голосования.

На фоне американских выборов ослаб на мировой арене и доллар. Так, в России курс американской валюты потерял несколько позиций по сравнению с прошлой неделей, составив 5 ноября 78,5 рубля.