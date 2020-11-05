Губернатор Василий Орлов: «Приамурью нужны новые идеи и форматы ведения бизнеса»

Губернатор Василий Орлов уверен: проекты для начинающих бизнесменов играют не менее важную роль, чем поддержка уже действующего бизнеса. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовали уникальные образовательные программы для детей и взрослых. Курсы по основам бизнеса рассчитаны на несколько сотен слушателей, их организатором выступил региональный Центр «Мой Бизнес».

По мнению губернатора Приамурья Василия Орлова, проекты для начинающих бизнесменов играют не менее важную роль, чем поддержка уже действующего бизнеса. Ведь для того, чтобы экономика региона стабильно развивалась, необходимы не только новые механизмы поддержки предпринимательства, но и новые идеи и форматы ведения бизнеса.

- Сегодня мы говорим не только о поддержке уже действующего бизнеса в регионе, но и о создании необходимой «почвы» для появления новых организаций, - подчеркнул Василий Орлов. - Ведь активное развитие малого и среднего бизнеса – это не только яркий показатель «живой» экономики субъекта, но и рабочие места и, конечно, внедрение инноваций. С прошлого года для поддержки начинающих предпринимателей в области проводятся масштабные обучающие программы в рамках нацпроекта. Этот год не станет исключением. Уверен, что проведение программы в этом году позволит не только подарить жизнь десяткам новых бизнес-проектов, но и в текущих условиях позволит раскрыть абсолютно новые идеи и форматы бизнеса.

Первый блок программы популяризации предпринимательства, рассчитанный на старшеклассников, был запущен в конце октября. Это серия открытых уроков в школах Амурской области, организованных в онлайн-формате. Лекторами выступили успешные предприниматели региона: они делились с ребятами личным опытом и рассказывали, как добиться успеха в разных отраслях.

Второй этап образовательной программы стартовал 5 ноября: на этот раз старшеклассников ждет двухнедельный онлайн-курс по основам предпринимательства. Ребята узнают, как открыть свое дело и преуспеть в бизнесе. Участниками бесплатной программы станут более 300 детей Кроме того, для старшеклассников будет организован конкурс бизнес-идей. Самые активные участники проекта получат возможность отправиться на различные федеральные форумы и смены в самых популярных тематических лагерях России.

Еще один блок образовательной программы по предпринимательству рассчитан на взрослых. С 10 ноября стартует онлайн-проект по наставничеству для тех, кто хочет открыть свое дело. Начинающих предпринимателей поддержат опытные менторы. Вместе с наставниками учащиеся курсов создадут бизнес-идею, разработают проект бизнес-плана, получат мощные практические инструменты и, вооружившись этими знаниями, начнут собственное дело. Наставниками будущих предпринимателей выступят опытные бизнесмены Амурской области, уже добившиеся успеха в разных отраслях.

Подробная информация о программах для предпринимателей размещена на сайте амурбизнес28.рф.