В Чувашии появятся бесплатные лекарства от COVID-19

Как известно, Президент Владимир Путин распорядился в борьбе с коронавирусом помочь регионам деньгами. И теперь в Чувашию поступили федеральные средства в объеме 45,8 млн рублей для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, переносящих заболевание в легкой форме и находящихся дома. Те, кто поступал в стационары, и ранее получали бесплатную терапию.

Глава региона Олег Николаев распорядился не затягивать процедуру закупки медикаментов, поскольку, как он подчеркнул, «обеспечение бесплатными препаратами – важная мера поддержки тех, кто с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечится на дому».

Препараты, закупка которых осуществляется на настоящий момент, вошли в список лекарств, утвержденных Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции.