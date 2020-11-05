"Немного опешил": Валуев прокомментировал идею присвоить Нурмагомедову звание Героя России

Валуев оценил инициативу присвоить Нурмагомедову звание Героя России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал радио «Комсомольская правда» инициативу своего коллеги присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Герой России.

«Я немного опешил от этой информации. Не будем привязывать самого Хабиба Нурмагомедова к этой истории, хотя она напрямую его касается. Но первое, что необходимо было бы сделать, высказывая данную инициативу, прочитать табель, где написано четко, за что данное высшее звание России, высшая награда дается. Причем, не только в части военных заслуг, потому что там, где есть Герой России, там есть Герой Труда России», - рассказал Валуев.

Он отметил, что прежде чем озвучивать данную инициативу, нужно было прочитать правила и историю. При этом он подчеркнул, что Нурмагомедов на его взгляд уникальный боец и чемпион.

«На самом деле, когда речь идет о награждении государственной наградой, то необходимы ходатайства от людей, от общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь, все-таки, не о Герое России», - подчеркнул Валуев.

Напомним, что 4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он отметил, что такие как Хабиб являются примером для подражания.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), удержав пояс чемпиона в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.