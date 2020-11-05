Лукашенко сказал уехавшим в Польшу врачам больше не возвращаться

Лукашенко предостерёг врачей от переезда в Польшу для борьбы с COVID-19 Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу принимаемых мер противодействия распространению вирусных инфекций, что белорусские врачи, уехавшие в Польшу для помощи в борьбе с коронавирусом, назад в республику уже не вернутся.

Лукашенко также отметил, комментируя приглашения Польши белорусским медикам, что лишних врачей в Беларуси нет.

- Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал, - передаёт слова Лукашенко БелТА.

Он также уточнил, что "это не угроза, а приказ для правительства".

Напомним, в апреле правительство Польши внесло изменения в законодательство о профессиях врачей и стоматологов, чтобы иностранные медицинские специалисты могли легче получить работы в стране.