Макрон усиливает контроль на границах Франции из-за терактов в Европе

Франция усиливает контроль границ в рамках Шенгенской зоны Фото: REUTERS

Франция вдвое увеличит численность подразделений, контролирующих внешние границы страны, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

- Мы приняли решение усилить контроль на границах Шенгенской зоны. Во Франции численность пограничной полиции и сотрудников таможни будет увеличена с 2400 до 4800 человек, - заявил Макрон во время посещения контрольно-пропускного пункта Пертюс на границе с Испанией.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 29 октября в Ницце исламист убил трёх человек в церкви Нотр-Дам.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Преступник оказался выходцем из Туниса. Он въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а затем, 9 октября, приехал в Париж.