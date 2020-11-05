Губернатор Томской области оценил приоритетные проекты томского научно-образовательного центра

Губернатор отметил, что в Томской области уже имеется мощная академическая наука, востребованное во всем мире высшее образование и высокотехнологичные производства. Фото пресс-службы губернатора

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в онлайн-режиме первое заседание наблюдательного совета создающегося в Томске научно-образовательного центра мирового уровня. Глава региона отметил, что создание мирового НОЦ в Томске реализуется по национальному проекту «Наука».

«Перед Томской областью стоит амбициозная задача – войти в ТОП-50 мировых научно-образовательных центров, – подчеркнул, открывая наблюдательный совет, его председатель, губернатор Сергей Жвачкин. – Для решения этой задачи главное у томичей уже есть. Это мощная университетская и академическая наука, востребованное во всем мире высшее образование, высокотехнологичные производства и развитый инновационный сектор. Наши конкурентные преимущества мы объединили в федеральном проекте «ИНО Томск», который полностью соответствует концепции научно-образовательного центра мирового уровня».

Губернатор вместе с членами наблюдательного совета Томского НОЦ оценил главные проекты, их перспективы и эффект для экономики (публично их содержание до подведения итогов конкурса не раскрывается), а также поставил перед набсоветом задачи на ближайшую перспективу. Главные из них - найти новые инструменты для усиления интеграции науки с реальным сектором экономики, а также определить портфель проектов, которые должны быть не просто научными работами, но и изменять структуру региональной экономики, ВРП и занятости.

В состав наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня Томской области вошли заместители главы региона Людмила Огородова и Андрей Антонов, президент Российской академии наук Александр Сергеев, ректоры НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, руководители ряда томских высокотехнологичных компаний