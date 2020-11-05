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Коронавирус Covid-19

В мире установлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

За 24 часа на планете скончались 9 763 заражённых COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Установлен суточный рекорд по числу умерших от коронавируса во всем мире

Установлен суточный рекорд по числу умерших от коронавируса во всем мире

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число умерших от коронавируса за минувшие сутки во всём мире побило рекорд: скончались 9763 человека, сообщает Bloomberg.

Издание также отметило, что распространение коронавируса в мире ускорилось, несмотря на усиление всех ограничительных мер. Так, в Греции недавно зафиксировали рекорд по числу заражений за сутки: 2 646, а в США за сутки положительными оказались тесты на COVID-19 у более чем 100 тысяч человек.