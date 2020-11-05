В Минске началась протестная акция инвалидов

В четверг, 5 октября, в центре Минска проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В четверг, 5 октября, в центре Минска проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями.
Протестующие требуют освобождения политзаключённых
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Днём около 70 людей с инвалидностью начали своё шествие от Красного костёла на площади Независимости. Затем они проследовали по проспекту Независимости, свернули на улицу Ленина, а после - на Интернациональную. Протестующие требуют освобождения заключённых, арестованных по политическим мотивам.
Милиция не проводит задержаний, каких-либо нарушений порядка со стороны протестующих не наблюдается.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники акции направляются к Октябрьской площади у Дворца республики. Милиция не проводит задержаний, каких-либо нарушений порядка со стороны протестующих не наблюдается.
Участники акции направляются к Октябрьской площади у Дворца республики.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
23 октября сайт KP.ru сообщал о второй акции протеста инвалидов. Тогда в Минске прошла уличная акция "Марш людей с (не)ограниченными возможностями". В ней приняли участие около ста человек. Люди прошлись по проспекту Независимости. В ходе акции также не было ни одного задержанного.