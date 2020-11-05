МИД призвал россиян отложить поездки за границу

МИД РФ призывает россиян отложить поездки за рубеж на фоне крайне неблагоприятной эпидемической ситуации в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел России призвали россиян отложить все поездки в другие страны из-за крайне неблагоприятной ситуации с пандемией коронавируса в мире.

- В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что около 90% завезённых случаев заражения коронавируса в России приходятся на вернувшихся из Турции после 19 сентября. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, после открытия границы с Турцией с 1 августа в Россию вернулось почти полтора миллиона человек. Из них положительными тесты на коронавирус оказались у 10 тысяч туристов.