Сахалинская область поднимает планку подготовки молодых кадров

5 ноября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов обсудили новый подход к профессиональному образованию в островном регионе.

Валерий Лимаренко отметил, что подготовка квалифицированных кадров под потребности рынка труда – одна из основных задач, стоящих перед областным правительством. Локомотивами островной экономики на сегодняшний день являются нефтегазовый сектор, угольная отрасль, рыбопромышленный комплекс. Разработаны стратегические проекты по развитию модульного домостроения, аграрной промышленности, глубокой переработке древесины.

– В Сахалинской области живет талантливая, инициативная и деятельная молодежь. Мы дорожим нашими детьми, хотим, чтобы они оставались в регионе, получали высокооплачиваемую и интересную работу. Поэтому хотим, чтобы ребята получали на Сахалине качественное образование, становились конкурентоспособными специалистами. Именно для этого мы развиваем движение Ворлдскиллз в регионе, – пояснил губернатор.

Сахалинская область и Союз «Молодые профессионалы» сотрудничают больше трех лет. В 2018 году в Южно-Сахалинске впервые состоялся финал национального чемпионата WorldSkills Russia. Это дало большой стимул к развитию островной системы профобразования. В этом году Сахалинская область вошла в топ-20 победителей финала VIII национального чемпионата WorldSkills Russia. Юные сахалинцы завоевали 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали, а также 6 медальонов за профессионализм. Всего за год удалось подняться с 32-й строчки всероссийского рейтинга на 17-ю. Высокие награды также стали результатом работы по развитию качества профессионального образования на островах.

Для компаний угольной отрасли региона сегодня разработаны 11 программ опережающей подготовки. К концу года подобные стандарты подготовят для предприятий рыбного хозяйства. Для строительных организаций запущено обучение по компетенции «Сварочные технологии». В нефтегазовой сфере формируется корпоративный стандарт для должности «Технолог по добычи нефти».