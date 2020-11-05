Рекордный прирост: в США выявили более ста тысяч случаев коронавируса за сутки

В США выявили более ста тысяч случаев коронавируса за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус во всем мире продолжает набирать обороты. За последние сутки в США выявили почти 103 тысячи новых случаев заражения (102 831), и 1097 пациентов скончались. Это рекордный прирост за все время пандемии. Предыдущий максимум был в США в конце октября - около 99,3 тысячи случаев.

Всего за время пандемии коронавирусом в Америке заразились 9 488 591, а скончались от заболевания свыше 233,7 тысячи пациентов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Ранее стало известно о том, что за минувшие сутки от коронавируса во всем мире скончались 9763 человека. Это стало новым антирекордом по числу умерших от COVID-19.

Распространение коронавируса в мире только ускорилось, несмотря на все ограничительные меры. В связи с этим МИД РФ призвал россиян по возможности отложить все поездки за рубеж.