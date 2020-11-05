В МВД Беларуси заявили, что научились бороться с организаторами несанкционированных акций

В МВД республики отметили, что "президент, руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские силовики научились бороться с организаторами несанкционированных акций и смогли стабилизировать обстановку в стране, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николай Карпенков.

- Мы научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность. Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около 6-8 тыс. человек, составляют ядро недовольных, - рассказал Карпенков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".