Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

В МВД Беларуси заявили, что научились бороться с организаторами несанкционированных акций

Начальник ГУБОПиК считает, что протестующим платят деньги "зарубежные заказчики"
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
В МВД республики отметили, что "президент, руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам"

В МВД республики отметили, что "президент, руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские силовики научились бороться с организаторами несанкционированных акций и смогли стабилизировать обстановку в стране, заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николай Карпенков.

- Мы научились бороться с организаторами несанкционированных акций и пресекать их противоправную деятельность. Однозначно меньше людей стало на уличных акциях. Но те, кто на них, около 6-8 тыс. человек, составляют ядро недовольных, - рассказал Карпенков в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

Протесты в Белоруссии