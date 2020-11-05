"Сбываются худшие прогнозы": российский МИД оценил мировую ситуацию по коронавирусу

МИД призвал россиян отложить поездки за границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эпидемическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также заявила во время брифинга, что сбываются худшие прогнозы.

- Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы, - отметила Захарова, добавив, что об осенней волне коронавируса специалисты заявляли ещё весной, во время первого роста числа заражённых.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в МИД России призвали всех сограждан отложить все поездки в другие страны из-за крайне неблагоприятной ситуации с пандемией коронавируса в мире.