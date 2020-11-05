В мессенджере WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp запустил новую функцию исчезающих сообщений. Теперь пользователи могут включить функцию удаления всех посланий через семь дней после их отправки или получения, сказано в сообщении в блоге компании.

- Когда этот режим включён, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Ваши беседы станут ещё более неуловимыми и конфиденциальными. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ, - сказано в заявлении WhatsApp.