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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция

Сообщения могут исчезать через семь дней
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мессенджер WhatsApp запустил новую функцию исчезающих сообщений. Теперь пользователи могут включить функцию удаления всех посланий через семь дней после их отправки или получения, сказано в сообщении в блоге компании.

- Когда этот режим включён, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Ваши беседы станут ещё более неуловимыми и конфиденциальными. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ, - сказано в заявлении WhatsApp.