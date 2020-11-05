Проценко назвал сроки третьей волны коронавируса в России

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В марте в Россию может прийти третья волна коронавируса. Она будет менее тяжелой, чем нынешняя, если к этому времени появится эффективная вакцина, заявил главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

- Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих... К марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина, - сказал он в интервью RT.

Проценко отметил, что на изучение вакцины уйдет 3-4 месяца.

Напомним, сейчас заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти. За последние сутки от заболевания скончались 9763 человек, что стало новым антирекордом. Многие страны вводят национальный локдаун. В Москве тем не менее таких жестких мер вводить не планируют. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения на данном этапе справляется.