ОБСЕ призвала власти Беларуси "немедленно прекратить насилие"

ОБСЕ призвала немедленно и без дополнительных условий "освободить политических заключенных" Фото: REUTERS

Организация по безопаности и сотрудничеству в Европе призвала власти Беларуси "немедленно прекратить насилие" над мирными протестующими и представителями оппозиции.

- Власти Белоруссии должны немедленно прекратить насилие, в частности, пытки и жестокость по отношению к мирным протестующим и оппонентам, - передаёт РИА Новости фрагмент доклада ОБСЕ.

В нём также сказано о происходящих в республике "систематических нарушениях прав и свобод человека".