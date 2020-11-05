Умер Кен Хенсли, солист Uriah Heep и Blackfoot

В Лондоне скончался бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лондоне скончался бывший солист Uriah Heep и Blackfoot Кен Хенсли. Британский рок-музыкант скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил его брат Тревор Хенсли на своей странице в Facebook, уточнив, что Хенсли скончался вечером 4 ноября.

- С тяжёлым сердцем сообщаю вам, что мой брат Кен Хенсли ушёл от нас в среду вечером. Его прекрасная жена Моника со своей стороны оберегала Кена в те последние минуты, которые он провёл среди нас, - поделился брат музыканта.

Он также рассказал, что вся семья "уничтожена трагической и очень внезапной утратой". Тревор Хенсли попросил всех дать им время, чтобы смириться с произошедшим.

- Кен будет кремирован на закрытой церемонии в Испании, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте ничего о похоронах, - обратился брат скончавшегося музыканта к его поклонникам и знакомым.