Коронавирус в Москве, последние новости на 6 ноября 2020 года: школьникам продлили дистанционку

Москва. Пассажиры в защитных масках в вагоне поезда метро. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице за последние сутки подтверждено 5255 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 43,4%— от 18 до 45 лет, 14,1% — дети.

- Госпитализировано 1143 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 364 человека, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Врачи телемедицинского центра провели более 650 тысяч консультаций для больных коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя, – рассказала вице-мэр.

Дистанционное обучение для школьников старших классов (6-11 классов) продлили еще на две недели – с 9 по 22 ноября 2020 года.

В столице продолжают контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима. Почти 30 нарушителей масочного режима выявили в ТПУ «Планерная».

В торговых центрах на востоке Москвы выявили 74 нарушителей масочного режима. Рейд проходил в «Перово Молл», «Косино парк» и «Подсолнухи».

- За нарушения предусмотрена административная ответственность. Всем грозит штраф 4000 рублей, - сообщил начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали две кальянные, расположенные на северо-западе Москвы. В заведениях не организовано обеззараживание воздуха с помощью облучателей.

- Был подтвержден факт функционирования данных кальянных в нарушение действующего указа мэра о введении ограничительных мероприятий, и в данных заведениях находились посетители, - сказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

Деятельность кальянных могут остановить до 90 суток. Напомним, ранее в столице опечатали кальянные, расположенные в жилом комплексе "Алые Паруса", на улице Мусоргского, а также "Мята Lounge" на Бачуринской улице в Новой Москве.