Курс доллара и евро на 6 нобря 2020 года: Данные Центрального банка

ЦБ РФ установил курс евро с 6 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 92,1229 рубля. Показатель снизился на 122,18 копейки по сравнению с предыдущим значением.

На сайте Банка России также сообщается, что официальный курс доллара со сроком расчётов "завтра" составляет 78,4559 рубля.

При этом средневзвешенный курс доллара США на 6 ноября 2020 года на торгах Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 17 949 пунктов до 77,8027 рубля. Отмечается, что 1 пункт соответствует 0,01 копейки.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 25 сентября курс евро на Московской бирже поднялся выше отметки в 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года. Курс доллара в этот день составлял 78,2575 рубля. При этом стоимость европейской валюты поднялась на 1,06%, а американской - на 1,45%.