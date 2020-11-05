Пьяные москвички раздели курьера, доставившего им еду

Пьяные москвички раздели курьера, доставившего еду Фото: кадр с видео

Оказывается, работа курьера сопряжена с определенными рисками. Дело в капризах клиента: кто-то недоволен скоростью доставки продуктов, а кто-то требует раздеться. Именно с такой необычной просьбой столкнулся молодой человек, доставивший еду девушкам в сауну.

К тому моменту, как прибыл заказ, компания успела изрядно выпить и захотелось веселья. Увидев молодого человека, девушки принялись раздевать парня. Он вяло сопротивлялся, но отбиться от развеселившейся компании не удалось. Кто-то из подружек записал происходящее на видео и выложил в Интернет.

Больше суток в Сети была доступна полная версия видео, а потом ее заменили более приличным вариантом. Но этого времени хватило пользователям, чтобы рассмотреть подробности. У мужской аудитории видео вызвало восторг:

«Вы в следующий раз если будете что-то планировать подобное, мне дайте знать! Я к вам в любом виде приеду, хоть врачом, хоть сантехником». «Не работа мечты, конечно, но ради таких приключений пойду в доставку еды», - пишут парни.

А вот женщины переживают, не разрушат ли данные кадры личную жизнь молодого человека.

«Совсем уже чокнулись, ради лайков парня опозорили. А вдруг у него жена и дети, или любимая девушка? Только о хайпе думаете, а можете семью разрушить!», - возмущаются дамы.

Работодатель курьера заявил, что в курсе ситуации. Все удалось решить мирным путем.

- У подруги был день рождения, мы отдыхали. Никто парня не домогался, его попросили снять рубашку, так как мы тоже все были в купальниках. Видео удалять не будем, пусть люди видят, что это шутка была, пусть и нетрезвая. Курьер с нами мирно беседует, если бы ему не нравилось, то мог запросто с нами справиться, - комментирует сайту mk.ru Анна, автор ролика.

Сам парень тоже не был возмущен тем, что оказался в центре скандала. По словам девушки, через несколько дней он написал ей слова благодарности. Оказывается, такая популярность заставила работодателя отпустить работника в отпуск и даже оплатить путевку в Крым на двоих.

- Говорит, что с женой поедет. Довольный как слон! Надо же, женат оказался! А смущался так, когда раздевался, - заключила девушка.