Восемь задержанных по делу о теракте в Вене имеют судимость

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер рассказал, что по делу о теракте в Вене было произведено 18 обысков, задержаны 15 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восемь человек, задержанных по делу о теракте в Вене, ранее были судимы, заявил

В МВД Австрии заявили, что восемь задержанных по делу о теракте в Вене уже были судимы, сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Он также рассказал на пресс-конференции, что сотрудники МВД Австрии провели 18 обысков и задержали уже 15 человек. Четверо из них имеют судимость за терроризм. Двое были судимы ранее за насильственные преступления. Трансляция пресс-конференции главы МВД велась в Twitter ведомства.

- Ещё двое других были осуждены в Линце за убийство в защиту чести, - добавил Нехаммер.