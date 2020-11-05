Китай закрыл въезд для россиян из-за коронавируса

Китай приостановил въезд из России по визам Фото: REUTERS

Власти Китая временно закрыли въезд из России по визам и виду на жительство, сообщили в посольстве Китайской народной республики в Москве.

- Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления,- передаёт РИА Новости слова представителей дипмиссии.

Отмечается, что запрет распространяется и на поездки по личным вопросам или воссоединения с семьёй.

В консульстве подчеркнули, что не будут выдавать справки о здоровье. Въезд останется разрешённым только по дипломатическим и служебным визам, а также визам вежливости и категории С.

Также китайская сторона заявила, что подать заявление на визу иностранцы, которым надо срочно попасть в Китай, могут в посольстве и консульствах КНР, а тем, кому дали визы после 3 ноября, въезд в страну разрешён.